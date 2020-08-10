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Понедельник, 10.08.2020
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Протесты в Беларуси: что происходит в стране (обновляется)

Протесты в Беларуси: что происходит в стране (обновляется)
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В воскресенье вечером в некоторых городах Беларуси начались массовые акции протестов. Причиной этого являются предварительные итоги президентских выборов.

Вчера, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После объявления результатов экзит-пола, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие. 

Телеграф ведет хронику событий, происходящих в Беларуси.

10 августа 

15:04 В МВД Беларуси назвали число пострадавших на митингах в день выборов. Информацию о погибшем не подтверждают.

Правоохранители ночью задержали около 3 тысяч человек на протестах в стране.

13:40 Александр Лукашенко сделал еще одно заявление по поводу беспорядков в стране. Он уверен, что это дело рук людей из России, Украины, Польши, Чехии.

13:20 Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что насилие над демонстрантами в Беларуси не является решением ситуации с протестами после выборов президента страны.

12:40 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии с просьбой о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

12:10 Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси.

11:30 Представители Светланы Тихановской заявили о неправдивости предварительных данных выборов в Беларуси.

10:50 Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране, прошедшие в ночь на 10 августа.

10:20 Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с массовыми протестами в Беларуси. По его словам, властям важно в своих действиях максимально придерживаться общепризнанных демократических стандартов цивилизованного мира.

9:45 Следственным комитетом республики возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

9:20 В сети появилось видео наезда автоазака на человека во время протестов в Минске.

ВНИМАНИЕ! Видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет или людям со слабыми нервами:

7:00 Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске забаррикадировался. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

9 августа

22:00 После закрытия избирательных участков в Беларуси начались массовые задержания людей. Демонстранты вступили в противостояние с ОМОНом. 

18:00 Появились результаты экзит-пола. Лукашенко получил 79,7% голосов. Второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (6,8%), третье - Анна Канопацкая (2,3%).

13:00 Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах.

В 8:00 воскресенья стартовало голосование на выборных участках.

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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