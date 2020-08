Протесты в Беларуси: что происходит в стране (обновляется)

Вчера, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После объявления результатов экзит-пола, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Телеграф ведет хронику событий, происходящих в Беларуси.

15:04 В МВД Беларуси назвали число пострадавших на митингах в день выборов. Информацию о погибшем не подтверждают.

Правоохранители ночью задержали около 3 тысяч человек на протестах в стране.

13:40 Александр Лукашенко сделал еще одно заявление по поводу беспорядков в стране. Он уверен, что это дело рук людей из России, Украины, Польши, Чехии.

13:20 Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что насилие над демонстрантами в Беларуси не является решением ситуации с протестами после выборов президента страны.

Violence against protesters is not the answer #Belarus

Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020