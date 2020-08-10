Выборы в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране, прошедшие в ночь на 10 августа.

В Беларуси прошли массовые протесты на фоне результатов экзит-полов, согласного которым Александр Лукашенко в очередной раз избран президентом страны. Глава республики сделал лаконичное заявление по этому поводу.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

"Политика одна должна быть — люди", - заявил президент.

Как сообщалось, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Следственным комитетом республики возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.