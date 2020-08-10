Протесты в Беларуси: правоохранители начали возбуждать уголовные дела

Следственным комитетом республики возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В Беларуси возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Такое заявление сделал глава следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич, передает Belta.

"Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Их поступкам будет дана соответствующая правовая оценка. Уже сейчас возбуждены уголовные производства по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям ст.293 УК.", - отметил он.

Глава комитета также добавил, что заинтересованные в массовых протестах используют толпу своеобразным инструментом достижения своих целей, используя психологию людей и направляя их стихийное поведение в выгодное для них русло.

Кроме того, Носкевич попросил не поддаваться на провокации митингующих и добавил, что правоохранителит будут делать все, чтобы защитить конституционный строй.

Напомним, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Власть тут же отреагировала на протесты и пустила в ход силовиков, которые начали разгонять митинги.