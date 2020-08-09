Выборы в Беларуси: появились результаты экзит-пола

Лукашенко получил 79,7% голосов. Второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (6,8%), третье - Анна Канопацкая (2,3%).
По состоянию на 18:00 явка на выборах составила 79%.
Избирательные участки должны были прекратить работу в 20:00, однако на некоторых из них из-за больших очередей не успели проголосовать тысячи человек.
Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.
Отмечается, что в стране всего 5767 избирательных участков. Голосование будет завершено в 20:00.
Кандидаты в президенты Беларуси:
Всего на выборах смогут проголосовать около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются удачными, если в голосовании приняли участие более половины граждан.