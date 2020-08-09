Выборы в Беларуси: появились результаты экзит-пола

Александр Лукашенко победил на выборах президента Беларуси, об этом свидетельствуют данные экзит-пола, обнародованного государственным агентством "БЕЛТА".

Лукашенко получил 79,7% голосов. Второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (6,8%), третье - Анна Канопацкая (2,3%).

По состоянию на 18:00 явка на выборах составила 79%.

Избирательные участки должны были прекратить работу в 20:00, однако на некоторых из них из-за больших очередей не успели проголосовать тысячи человек.

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

Отмечается, что в стране всего 5767 избирательных участков. Голосование будет завершено в 20:00.

Кандидаты в президенты Беларуси:

Александр Лукашенко, нынешний и единственный президент страны

Светлана Тихановская, жена известного оппозиционного блогера

Анна Конопацкая, бывший депутат

Андрей Дмитриев, лидер "Говори правду"

Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада"

Всего на выборах смогут проголосовать около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются удачными, если в голосовании приняли участие более половины граждан.