Климкин о выборах в Беларуси: Все наиболее интересное начнется после них

Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин прокомментировал выборы в Беларуси, проходящие сегодня, 9 августа.

"Выборы в Беларуси не станут логичным или не совсем концом. Все наиболее интересное начнется после них. Нам нужно бороться за европейскую Беларусь, эту борьбу мы не можем и не должны проиграть, это вопрос нашей безопасности и нашего существования", - написал Климкин на своей странице в Twitter.

Вибори у Білорусі не стануть логічним або не зовсім кінцем. Все найбільш цікаве почнеться після них. Нам потрібно боротися за європейську Білорусь, цю боротьбу не можемо і не маємо програти, це питання нашої безпеки і нашого існування. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 9, 2020

Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

Отмечается, что в стране всего 5767 избирательных участков. Голосование будет завершено в 20:00.

Кандидаты в президенты Беларуси:

Александр Лукашенко, нынешний и единственный президент страны

Светлана Тихановская, жена известного оппозиционного блогера

Анна Конопацкая, бывший депутат

Андрей Дмитриев, лидер "Говори правду"

Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада"

Всего на выборах смогут проголосовать около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются удачными, если в голосовании приняли участие более половины граждан.