Климкин о выборах в Беларуси: Все наиболее интересное начнется после них

"Выборы в Беларуси не станут логичным или не совсем концом. Все наиболее интересное начнется после них. Нам нужно бороться за европейскую Беларусь, эту борьбу мы не можем и не должны проиграть, это вопрос нашей безопасности и нашего существования", - написал Климкин на своей странице в Twitter.
Вибори у Білорусі не стануть логічним або не зовсім кінцем. Все найбільш цікаве почнеться після них. Нам потрібно боротися за європейську Білорусь, цю боротьбу не можемо і не маємо програти, це питання нашої безпеки і нашого існування.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 9, 2020
Напомним, в Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.
Отмечается, что в стране всего 5767 избирательных участков. Голосование будет завершено в 20:00.
Кандидаты в президенты Беларуси:
Всего на выборах смогут проголосовать около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются удачными, если в голосовании приняли участие более половины граждан.