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Выборы в Беларуси: страна избирает нового президента

Выборы в Беларуси: страна избирает нового президента
08:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

В 8:00 воскресенья стартовало голосование на выборных участках.

Об этом сообщает ЦИК Республики Беларусь.

Отмечается, что в стране всего 5767 избирательных участков. Голосование будет завершено через 12 часов, в 20:00.

Чтобы проголосовать за границей, в частности, были созданы дополнительных 44 участка. В Украине это можно сделать в дипломатическом представительстве Беларуси в Киеве.

Кандидаты в президенты Беларуси: 

  • Александр Лукашенко, нынешний и единственный президент страны

  • Светлана Тихановская, жена известного оппозиционного блогера

  • Анна Конопацкая, бывший депутат

  • Андрей Дмитриев, лидер "Говори правду"

  • Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада"

В Минске задержали главу штаба соперницы Лукашенко, а после разъяснительной беседу отпустили

Главным оппонентом для Лукашенко на текущих выборах является именно Тихановская. Вокруг нее объединились представители ряда других сильных претендентов, не сумевшие пройти все этапы избирательной кампании и которым, в итоге, было отказано в регистрации Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Беларуси. В республике, в которой глава государства не менялся 26 лет и результат голосования почти всегда был предсказуемым, нынешняя избирательная кампания может принести множество неожиданных событий.

Всего на выборах смогут проголосовать около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются удачными, если в голосовании приняли участие более половины граждан.

Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. Будет ли второй тур - зависит от граждан Беларуси. Отметил, что он проводился только в 1994 году. В других случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим преимуществом.

Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская из соображений безопасности была вынуждена покинуть свою квартиру в Минске и находится в окружении членов своего штаба. 

Кроме того, основная соперница действующего главы Беларуси Александра Лукашенко в президентской гонке Светлана Тихановская все же ответила на вопрос "Чей Крым?".

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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