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Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке

Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф
Явка на досрочных выборах в Беларуси за четыре дня голосования составила 32,24%, сообщается в отчете ЦИК.

Так согласно подсчетам Центризбиркома проголосовали: 

  • в Брестской области - 30,11% 
  • Витебской — 30,86%,
  • в Гомельской — 42,72%,
  • в Гродненской — 30,02%,
  • Минской — 29,09%,
  • Могилевской — 37,88%,
  • в Минске — 26,45%.

Тем не менее, как пишет издание "Наша Нива", наблюдатели сообщают о сильном завышении явки. Впрочем, реальные цифры проверить невозможно. 

 Практически всем независимым наблюдателям отказали в допуске к участкам. Даже протоколы о явке на участке за день главы комиссий показывают не везде, как следствие наблюдатели не могут сопоставить число людей, которое подсчитали они с данными, которые отправлены в "центр". 

По данным издания, наблюдатели на некоторых участках считают людей под дверью. Впрочем, такой подсчет не может быть доказательством нарушения, если глава комиссии укажет в протоколе другую цифру. 

Инициатива "Честные люди" также отметила, что за пять дней были задержаны около 50 наблюдателей, из них 7 - утром субботы. 

 "Сегодня утром, за день до выборов, задержали уже семь человек. При этом основательных причин для этого не было. Кого-то задержали около дома, кто-то даже не успел приступить к работе наблюдателей. Одна из озвученных причин: задержали по заявлению председателя УИК. Всего за 5 дней досрочного голосования задержали около 50 наблюдателей. Десять из них уже отпустили, десять получили сутки. По остальным наблюдателям информация уточняется. Аккредитации за все время досрочного голосования лишили более 110 наблюдателей", - говорится в сообщении инициативы.

Как сообщалось, выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.  Светлана Тихановская - единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы.

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Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний вообще находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. А Цепкало выехал из страны, потому что имел информацию, что задержат и его.

Кроме того, накануне Тихановская заявила об угрозах, которые поступали ей с украинского номера.

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Выборы, Беларусь.

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Телеграф
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