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В Минске на государственном празднике включили песню Цоя "Перемен"

В Минске на государственном празднике включили песню Цоя "Перемен"
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф
Чиновничного вида охранники выключили песню и обвинили диджеев в срыве концерта.

В Минске на митинге в поддержку главной соперницы президента Александра Лукашенко на выборах президента Светланы Тихановской включили песню Виктора Цоя "Перемен".

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Отмечается, что все площадки отведенные в Минске для предвыборной агитации оказались занятыми и Тихановская отменила анонсированный митинг-концерт. Участники устроили флэш-моб с ленточками на семейном празднике "Калейдоскоп творчества". 

В Киевском сквере собрались около тысячи человек и ожидали прихода Тихановской.

Отмечается, что никто из штаба Тихановской так и не появились на митинге. А в 19:00 вечера диджеи концерта включили песню группы "Кино" Виктора Цоя "Перемен".

Собравшиеся начали подпевать, многие подняли вверх руки с белыми браслетами и ленточками. Люди кричали: "Перемен!", "Света!", "Верам! Можам! Пераможам!" и "Жыве Беларусь!".

Но вскоре распорядители концерта выключили музыку, выдернув шнур из аппаратуры. Правоохранители оттеснили людей от сцены, а диджеев задержали.

Стало известно, что их обвинили в срыве праздника.

Как сообщалось, вчера, 7 августа, задержали главу штаба соперницы Лукашенко, а после разъяснительной беседу отпустили.

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Все по теме:

Беларусь, Минск, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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