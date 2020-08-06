В Минске задержали главу штаба соперницы Лукашенко, а после разъяснительной беседу отпустили

Начальницу избирательного штаба и доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания в Минске

В Минске задержали начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской - Марию Мороз. На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, передает afn.by.

"Сегодня, 06.08, около 11 часов задержана на выходе из Литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу, людьми, которые представились сотрудниками МВД. Ее телефон недоступен, местонахождение неизвестно", - сообщила Красулина.

Позже стало известно, что Мороз отпустили. С ней проводили так называемую разъяснительную беседу, сообщили в штабе Тихановской.

Как сообщалось, выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Светлана Тихановская - единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы.

Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний вообще находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. А Цепкало выехал из страны, потому что имел информацию, что задержат и его.

Кроме того, накануне Тихановская заявила об угрозах, которые поступали ей с украинского номера.