"Не мучьте меня": основная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила на вопрос чей Крым

Основная соперница действующего главы Беларуси Александра Лукашенко в президентской гонке Светлана Тихановская все же ответила на вопрос "Чей Крым?".

Об этом она рассказала в интервью "Еврорадио".

"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войны. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война... Это очень болезненный вопрос, он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я отвечу так, как принято говорить в нашей стране, как указано в международном законодательстве? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучьте меня более" - так Тихановская ответила соответствующий вопрос ведущего.

Напомним, ранее в интервью "Медузе" 27 июля, Тихановская отказалась отвечать на этот вопрос.

"Я понимаю, что вопрос Крыма раскалывает общество. А мне бы не хотелось неосторожным словом кого-либо оттолкнуть. Тем более, что я не политик, моей основной целью является объединение всех сил для решения главного вопроса - смены власти и проведения честных выборов", - сказала она

Она отметила, что уже на честных выборах, которые она организует, если станет президентом, настоящие политики смогут заявить о своих взглядах и программах.

"Что касается Донбасса, то там идет война и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - подытожила она.

Как известно, Светлана Тихановская является женой известного видеоблогера Сергея Тихановского. Ему отказали в регистрации кандидатом в президенты, так как на момент подачи документов он находился под административным арестом.

Официально на президентских выборах зарегистрированы:

президент Беларуси Александр Лукашенко

глава кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев

Бывший член Палаты представителей Анна Конопатская

Светлана Тихановская

Глава Беларуской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черачень

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.