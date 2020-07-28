Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
Протесты в Киеве: активисты на Банковой потребовали остановить разоружение военных на передовой
Протесты в Киеве: активисты на Банковой потребовали остановить разоружение военных на передовой
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
Hulu презентовал первый тизер сериала "Хелстром" (Видео)
Hulu презентовал первый тизер сериала "Хелстром" (Видео)

"Не мучьте меня": основная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила на вопрос чей Крым

"Не мучьте меня": основная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила на вопрос чей Крым
00:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Основная соперница действующего главы Беларуси Александра Лукашенко в президентской гонке Светлана Тихановская все же ответила на вопрос "Чей Крым?".

Об этом она рассказала в интервью "Еврорадио". 

"Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войны. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война... Это очень болезненный вопрос, он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я отвечу так, как принято говорить в нашей стране, как указано в международном законодательстве? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучьте меня более" - так Тихановская ответила соответствующий вопрос ведущего.  

Напомним, ранее в интервью "Медузе" 27 июля, Тихановская отказалась отвечать на этот вопрос. 

"Я понимаю, что вопрос Крыма раскалывает общество. А мне бы не хотелось неосторожным словом кого-либо оттолкнуть. Тем более, что я не политик, моей основной целью является объединение всех сил для решения главного вопроса - смены власти и проведения честных выборов", - сказала она 

Она отметила, что уже на честных выборах, которые она организует, если станет президентом, настоящие политики смогут заявить о своих взглядах и программах.  

"Что касается Донбасса, то там идет война и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", - подытожила она. 

Как известно, Светлана Тихановская является женой известного видеоблогера Сергея Тихановского. Ему отказали в регистрации кандидатом в президенты, так как на момент подачи документов он находился под административным арестом.

Выборы в Беларуси: кандидат в президенты Канопацкая заявила об угрозах

Официально на президентских выборах зарегистрированы: 

  • президент Беларуси Александр Лукашенко 
  • глава кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев
  • Бывший член Палаты представителей Анна Конопатская
  • Светлана Тихановская
  • Глава Беларуской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черачень

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
02 Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
03 Кулеба: Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма
04 Даша Ульянова рассказала, почему увеличила губы (Фото)
05 Президент создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине нацгвардейцев начали вооружать по стандартам НАТО
В Украине нацгвардейцев начали вооружать по стандартам НАТО
СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19
СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19
Катастрофа PS752: Канада призывает Иран раскрыть информацию из &quot;черных ящиков&quot;
Катастрофа PS752: Канада призывает Иран раскрыть информацию из "черных ящиков"
Диетолог раскрыла опасность употребления в пищу хлеба с плесенью
Диетолог раскрыла опасность употребления в пищу хлеба с плесенью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь