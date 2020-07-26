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Выборы в Беларуси: кандидат в президенты Канопацкая заявила об угрозах

Выборы в Беларуси: кандидат в президенты Канопацкая заявила об угрозах
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила об угрозах в сторону её детей, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным. Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной. К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия - там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность", - написала Канопацкая 

В понедельник, 21 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая является женой заключенного блогера Сергея Тихановского, заявила, что вывезла детей за пределы страны из-за поступавших угроз. О поступавших угрозах она заявляла еще в июне. 

Помимо того, бывший участник предвыборной гонки Валерий Цепкало сообщил, что был вынужден уехать из Беларуси в Москву вместе с детьми. 

Его супруга, Вероника Цепкало, объяснила, что в школу, где учатся ее дети, приходили сотрудники прокуратуры и "просили учителей написать заявления".

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"Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - таким образом она объяснила решение вывезти детей и мужа из страны.

Сама же Вероника Цепкало осталась в Беларуси, так как участвует в кампании Тихановской. 

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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Выборы, Беларусь, Анна Канопацкая.

Автор:

Телеграф
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