"Не соблюдают законы и зовут людей на майданы": Лукашенко пригрозил выдворением иностранным СМИ

Глава белорусского государства потребовал решительно реагировать на деятельность иностранных СМИ на фоне предстоящих выборов в стране.

Лукашенко раскритиковал работу традиционных СМИ, которые "скоро превратится в желтизну". Он посоветовал "этим писакам" написать о рекордах урожая.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании, передает БЕЛТА.

"BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую "Комсомольскую правду" в Беларуси. Уже скоро в желтизну превратится. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям", - отметил он.

Кроме того, Лукашенко распорядился уделять более пристальное внимание работе на информационном поле и выдворять за подобные призывы и несоблюдение законодательства.

"Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - заявил Лукашенко.

Очередные выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, он управляет страной с 1994 года.

Главному оппоненту Лукашенко Виктору Бабарико ЦИК Беларуси отказала в регистрации.