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Выборы в Беларуси: ЦИК отказала в регистрации главному сопернику Лукашенко

Выборы в Беларуси: ЦИК отказала в регистрации главному сопернику Лукашенко
13:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала бизнесмена и главного оппонента Александра Лукашено Виктора Бабарико кандидатом в президенты Беларуси.

Как объяснила глава ЦИК Лидия Ермошина, Виктору Бабарико отказали в регистрации из-за несоответствия декларации фактическим доходам и участию иностранной организации в его кампании. О этом сообщает Радио Свобода.

Члены белорусского Центризбиркома за  решение проголосовали единогласно.

В Комитете госконтроля Беларуси заявили, что Бабарико является "лидером преступной группы" и имеет преступные доходы. Якобы он получил незадекларированные 350 тысяч долларов США.

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"Подтверждаются" обвинения конфискованными материалами и допросами подозреваемых.  Стоит отметить, что судебного разбирательства еще не было и Бабарико не признан виновным.

Как сообщалось, ранее в Беларуси арестовали экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Он является главным соперником Лукашенко на выборах Беларуси. После ареста Бабарико по всей стране прошли митинги в его поддержу.

Напомним, выборы в Республике Беларусь запланированы на 9 августа. Нынешний президент Александр Лукашенко управляет страной с 1994 года, решил баллотироваться на шестой срок.

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Все по теме:

Беларусь, Выборы в Беларуси, Виктор Бабарико, Александр Лукашено.

Автор:

Телеграф
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