Поступали угрозы: соперница Лукашенко вывезла детей из Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая является женой заключенного блогера Сергея Тихановского, вывезла детей за пределы страны из-за поступавших угроз. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

"Дети в безопасном месте, Наталья (Радина - главред запрещенного в Беларуси издания "Хартия'97", за помощью к которой обратилась Тихановская, - ред.) помогла на это сделать", - сказала она.

Светлана и Сергей Тихановские воспитывают двух детей - 4-летнюю дочь и 10-летнего сына. После задержания супруга Тихановская заявила, что в ее адрес и в адрес её детей поступают угрозы.

На вопрос журналиста о том, в какую Беларусь вернутся ее дети, она ответила: "После того как их мама выиграет президентские выборы. Они приедут в свободную, безопасную страну".

Как сообщалось ранее, 14 июля ЦИК Беларуси отказала в регистрации бывшему главе Белгазпромбанку Виктору Бабарико. Также отказ получил еще один оппозиционный кандидат Валерий Цепкало.

Официально на президентских выборах зарегистрированы:

действующий президент Александр Лукашенко

глава кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев

Бывший член Палаты представителей Анна Конопатская

Светлана Тихановская

Глава Беларуской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черачень

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

14 июля в Беларуси прошла волна протестов на фоне отказа ЦИК в регистрации независимых кандидатов.