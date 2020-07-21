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Поступали угрозы: соперница Лукашенко вывезла детей из Беларуси

Поступали угрозы: соперница Лукашенко вывезла детей из Беларуси
Обновлено 05:50 Сегодня Телеграф
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая является женой заключенного блогера Сергея Тихановского, вывезла детей за пределы страны из-за поступавших угроз. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

"Дети в безопасном месте, Наталья (Радина - главред запрещенного в Беларуси издания "Хартия'97", за помощью к которой обратилась Тихановская, - ред.) помогла на это сделать", - сказала она. 

Светлана и Сергей Тихановские воспитывают двух детей - 4-летнюю дочь и 10-летнего сына. После задержания супруга Тихановская заявила, что в ее адрес и в адрес её детей поступают угрозы. 

На вопрос журналиста о том, в какую Беларусь вернутся ее дети, она ответила: "После того как их мама выиграет президентские выборы. Они приедут в свободную, безопасную страну". 

Как сообщалось ранее, 14 июля ЦИК Беларуси отказала в регистрации бывшему главе Белгазпромбанку Виктору Бабарико. Также отказ получил еще один оппозиционный кандидат Валерий Цепкало. 

Официально на президентских выборах зарегистрированы: 

  • действующий президент Александр Лукашенко 
  • глава кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев
  • Бывший член Палаты представителей Анна Конопатская
  • Светлана Тихановская
  • Глава Беларуской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черачень

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. 

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14 июля в Беларуси прошла волна протестов на фоне отказа ЦИК в регистрации независимых кандидатов.

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Беларусь, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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