Поступали угрозы: соперница Лукашенко вывезла детей из Беларуси

"Дети в безопасном месте, Наталья (Радина - главред запрещенного в Беларуси издания "Хартия'97", за помощью к которой обратилась Тихановская, - ред.) помогла на это сделать", - сказала она.
Светлана и Сергей Тихановские воспитывают двух детей - 4-летнюю дочь и 10-летнего сына. После задержания супруга Тихановская заявила, что в ее адрес и в адрес её детей поступают угрозы.
На вопрос журналиста о том, в какую Беларусь вернутся ее дети, она ответила: "После того как их мама выиграет президентские выборы. Они приедут в свободную, безопасную страну".
Как сообщалось ранее, 14 июля ЦИК Беларуси отказала в регистрации бывшему главе Белгазпромбанку Виктору Бабарико. Также отказ получил еще один оппозиционный кандидат Валерий Цепкало.
Официально на президентских выборах зарегистрированы:
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.
14 июля в Беларуси прошла волна протестов на фоне отказа ЦИК в регистрации независимых кандидатов.