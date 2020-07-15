Выборы в Беларуси: силовики массово задерживают протестующих (Видео)

После решения ЦИК Беларуси о недопуске к участию в президентских выборах отдельных кандидатов, сотни людей вышли на улицы в знак протеста, сообщает "Радио Свобода".

Как сообщается, силовики уже провели массовые задержания. Так по данным правозащитного центра "Весна", в Минске задержаны более 40 человек, среди них есть журналисты.

Задержания также проводились в Гомеле, Бресте, Бобройске, Солигорске и Пружанах.

Отмечается, что во время прямого эфира были задержаны репортеры изданий "Еврорадио", "Радио Свободы" и журналистов канала "Белсат"

В Минске милиция перекрыла доступ к площади Независимости.

МВД страны уже распространило заявления с предостережением от массовых беспорядков и несанкционированных акций.

Минск. Люди вышли на уличные акции из-за решения ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Последний арестован по обвинению в уклонении от налогов. pic.twitter.com/cXOLRvcD9j — Татьяна 2.0 (@tatkaural) July 14, 2020

Как отмечалось ЦИК Беларуси 14 июля зарегистрировал Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Чераченя, Андрея Дмитриева и Анну Конопацьку в качестве кандидатов на выборах.

Основному конкуренту Лукашенко, бывшему главе правления "Белгазпромбанка" Виктору Бабарыку в регистрации было отказано. В данное время он находится в СИЗО.

Еще один потенциальный конкурент Лукашенко, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, также не смог зарегистрироваться, так как, по данным ЦИК, он набрал лишь 75 тысяч подписей, что составляет менее половины от необходимых для регистрации.