Выборы в Беларуси: Тихановская собрала более семи тысяч человек в Минске

В Минске прошел агитационный митинг кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, поддержать ее вышли более семи тысяч человек.

"Необходимо освободить всех политзаключенных и экономических заключенных", - заявила Тихановская, передает DW.

Она отметила, что ее муж - блогер Сергей Тихановский - не может ее поддержать, так как стал жертвой "грязных провокаций". Его задержали из-за "организации несанкционированного митинга" и сейчас отбывает 15-суточный арест.

По данным правозащитного центра "Весна", поддержать Тихановскую вышли более 7 тысяч человек.

"Я не сдалась только потому, что все время чувствовала вашу поддержку", - подчеркнула она.

Она добавила, что "сила и угроза для власти - это не кандидаты, а люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении".

Как известно, ЦИК Беларуси зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты:

действующий президент Александр Лукашенко;

Светлана Тихановская;

бывшая депутат Анна Конопацкая;

предводитель кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев;

лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень

Митинг в поддержку Светланы Тихановская в Парке дружбы народов в Минске. pic.twitter.com/HWR5JY9Oz8 — Константин Рыков (@rykov) July 19, 2020

Бывшего банкира Виктора Бабарико не допустили к президентской гонке в связи с несоответствиями в декларации о доходах и имуществе, также среди причин - участие иностранной организации в избирательной кампании.

Директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало не смог набрать 100 тысяч подписей, а потому тоже получил отказ в регистрации.

14 июля в Беларуси прошла волна протестов на фоне отказа ЦИК в регистрации независимых кандидатов.