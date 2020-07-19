Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, закон об игорном бизнесе, новый глава НБУ и другое
Главные события недели: коронавирус, закон об игорном бизнесе, новый глава НБУ и другое
"Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
"Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
УПЛ: Шахтер досрочно завоевал "золото"
УПЛ: Шахтер досрочно завоевал "золото"
Раскрыта тайна "кричащей" мумии (Фото)
Раскрыта тайна "кричащей" мумии (Фото)

Выборы в Беларуси: Тихановская собрала более семи тысяч человек в Минске

Выборы в Беларуси: Тихановская собрала более семи тысяч человек в Минске
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф
В Минске прошел агитационный митинг кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, поддержать ее вышли более семи тысяч человек.

"Необходимо освободить всех политзаключенных и экономических заключенных", - заявила Тихановская, передает DW.

Она отметила, что ее муж - блогер Сергей Тихановский - не может ее поддержать, так как стал жертвой "грязных провокаций". Его задержали из-за "организации несанкционированного митинга" и сейчас отбывает 15-суточный арест.

По данным правозащитного центра "Весна", поддержать Тихановскую вышли более 7 тысяч человек.

"Я не сдалась только потому, что все время чувствовала вашу поддержку", - подчеркнула она.

Она добавила, что "сила и угроза для власти - это не кандидаты, а люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении".

Как известно, ЦИК Беларуси зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты: 

  • действующий президент Александр Лукашенко;
  • Светлана Тихановская;
  • бывшая депутат Анна Конопацкая;
  • предводитель кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев;
  • лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень

 

Митинг в поддержку Тихановской в Минске

"Верим, что мы не второсортные": оппозиционные кандидатки на пост президента Беларуси ответили Лукашенко

Бывшего банкира Виктора Бабарико не допустили к президентской гонке в связи с несоответствиями в декларации о доходах и имуществе, также среди причин - участие иностранной организации в избирательной кампании.  

Директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало не смог набрать 100 тысяч подписей, а потому тоже получил отказ в регистрации.  

14 июля в Беларуси прошла волна протестов на фоне отказа ЦИК в регистрации независимых кандидатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Беларусь, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО
02 Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
03 Медики перечислили признаки большого количества токсинов в печени
04 Сигналы организма, которые ни в коем случае нельзя игнорировать
05 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Иране: суд отложил казнь трех участников
Протесты в Иране: суд отложил казнь трех участников
Итоги 19 июля: коронавирус, новая и.о. главы ОБСЕ и смерть Марины Макаровой
Вечерний дайджест: главные события 19 июля
День в ООС: оккупанты опять применили тяжелую артиллерию
День в ООС: оккупанты опять применили тяжелую артиллерию
Не заслужила: Вестминстерское аббатство не поздравит Меган Маркл с днем рождения
Не заслужила: Вестминстерское аббатство не поздравит Меган Маркл с днем рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь