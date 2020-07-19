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"Верим, что мы не второсортные": оппозиционные кандидатки на пост президента Беларуси ответили Лукашенко

"Верим, что мы не второсортные": оппозиционные кандидатки на пост президента Беларуси ответили Лукашенко
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Главный оппозиционный кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника раскритиковали предложение действующего президента страны Александра Лукашенко об изменении конституции страны. Об этом сообщает РБК.

Лукашенко недавно предложил внести в Конституцию изменение, которым право баллотироваться на пост президента остается лишь у тех, кто отслужил в армии. Таким образом это исключает возможность большинству женщин принимать участие в президентской гонке.   

По мнению президента, человек, который не служил в армии, не может занимать должность главнокомандующего. 

"Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим", - отметила Цепкало. 

Тихановская в свою очередь отметила, что их объединение никак не связано со словами Лукашенко, а произошло "само собой". 

"В целом мы думаем, что смотрится это крайне органично и круто", - отметила она, напомнив, что её решение стать кандидатом в президенты было принято после того, как её мужа арестовали. Колесникова стала представительницей Бабарико после того, как он попал в СИЗО, а Вероника Цепкало представляет своего мужа, который ушел на самоизоляцию и не смог присоединиться к ним.  

Как сообщалось ранее, ЦИК Беларуси запретила Бабарико, основному сопернику Лукашенко, баллотироваться на пост президента. Ранее он был задержан и обвинен по трем статьям. 

14 июля в Беларуси прошла волна протестов на фоне отказа ЦИК в регистрации независимых кандидатов. 

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Вероника Цепкало.

Автор:

Телеграф
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