Не служил - не президент: Лукашенко поделился мыслями об изменениях в Конституцию

Глава Беларуси Александр Лукашенко посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, в ходе визита он поделился соображениями относительно перемен в конституции страны.

Лукашенко считает, что в качестве обязательного требования к претенденту на пост главы государства должен быть пункт о прохождении ним воинской службы. Слова белорусского лидера цитирует агенство БелТА.

"У нас там просятся во власть, а они, оказывается, пороху не нюхали!", - отметил Лукашенко, предложив закрепить в Конституции определение, не позволяющее человеку не служившему в армии занимать пост главы государства.

"Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет ходить раскрыв рот, а ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД, а он подумает, что танк ", - заявил он.

"Не служил в армии, значит, тебя на президентской должности быть не должно", - подытожил Лукашенко.

Белорусский лидер также иронично высказался относительно возможности женщин быть президентом.

"Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду", - пошутил Лукашенко.

Ранее Лукашенко говорил, что конституцию страны могут сменить за два года.

Как известно, ЦИК Беларуси отказала в регистрации ключевых оппозиционных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В числе оппозиционеров осталась лишь Светлана Тихановская.

Выборы в Беларуси состоятся 9 августа.