Лукашенко: "Мы должны сделать новую конституцию"

Александр Лукашенко считает, что "все перемены идут от конституции, а не майданов".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с коллективами крупнейших СМИ высказался на тему обновления конституции Беларуси, передает его слова белорусское государственное агентство БелТА.

“Совершенствуя, мы должны начинать с конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и „памяркоўнасць“ — все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения”, — сказал белорусский лидер.

Решив рассуждать на эту тему, он отметил, что подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. “Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел”, — заметил Александр Лукашенко.

“Мы от этого ушли. Поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было”, — в который раз заявил президент соседней страны на тему параллелей с Революцией Достоинства в Украине.

Ранее Лукашенко заявлял, что конституцию в Беларуси могут сменить за два года.