Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский планирует создать программу по трансплантации за два года
Зеленский планирует создать программу по трансплантации за два года
Верещук призывает не делать из Порошенко жертву политических репрессий
Верещук призывает не делать из Порошенко жертву политических репрессий
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
ТОП продуктов для энергии и бодрости
ТОП продуктов для энергии и бодрости

Лукашенко: "Мы должны сделать новую конституцию"

Лукашенко: "Мы должны сделать новую конституцию"
03:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Александр Лукашенко считает, что "все перемены идут от конституции, а не майданов".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с коллективами крупнейших СМИ высказался на тему обновления конституции Беларуси, передает его слова белорусское государственное агентство БелТА.

“Совершенствуя, мы должны начинать с конституции. Если начнем с майдана, мы перечеркнем свою историю. И толерантность наша, и „памяркоўнасць“ — все пойдет прахом. Поэтому мы должны сделать новую конституцию. Да, прошло много времени, нужны определенные изменения. Правда, вы мне скажете, какие нужны вам изменения”, — сказал белорусский лидер.

Решив рассуждать на эту тему, он отметил, что подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. “Только надо при этом понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых. А во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел”, — заметил Александр Лукашенко.

“Мы от этого ушли. Поэтому надо взять голову в руки и, создавая новую конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость. Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было”, — в который раз заявил президент соседней страны на тему параллелей с Революцией Достоинства в Украине.

Ранее Лукашенко заявлял, что конституцию в Беларуси могут сменить за два года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ДТП на трассе Одесса-Николаев: один из пассажиров сгорел заживо (Видео)
02 Почему жители Евросоюза предпочитают делать имплантацию зубов в Турции?
03 Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
04 Полицейский беспредел: правоохранителей обвинили в соучастии рейдерского захвата "Эконии" (Видео)
05 Зеленский объяснил, как остановить отток кадров за рубеж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Резников: Минские соглашения надо пересматривать
Резников: Минские соглашения надо пересматривать
Граждане Франции хотят еще больше налогов для богачей
Граждане Франции хотят еще больше налогов для богачей
На Ровенщине выявлено 49 новых случаев COVID-19
На Ровенщине выявлено 49 новых случаев COVID-19
Рецепт дня: Маффины из кабачков, с помидорами и сырной начинкой
Рецепт дня: Маффины из кабачков, с помидорами и сырной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь