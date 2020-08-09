Выборы в Беларуси: одному из кандидату в президенты пришлось сменить место жительства

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская из соображений безопасности была вынуждена покинуть свою квартиру в Минске и находится в окружении членов своего штаба. Об этом пишет Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-секретаря кандидата Анну Красулину.

"После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов. Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города", - говорится в сообщении.

Красулина также сообщила, что примерно с 15 часов субботы не выходит на связь представитель штаба Тихановской и её доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в МВД.

Как известно, высокая явка на досрочном голосовании, как неоднократно указывали независимые организации, которые следят за прозрачностью и честностью выборов, может быть одним из признаков фальсификации. В Беларуси перед выборами звучали призывы игнорировать досрочное голосование. ЦИК республики опубликовал специальное заявление, в котором назвал такие призывы незаконными.

На пост президента Беларуси в очередной раз баллотируется Александр Лукашенко. Его основным соперником, которые прошли регистрацию кандидатов, считается Светлана Тихановская. Лукашенко руководит страной с 1994 года.