Скачать
Воскресенье, 09.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В один из украинских портов зашел корабль, "кишащий" COVID-19
В один из украинских портов зашел корабль, "кишащий" COVID-19
В зоне ООС продолжают фиксировать провокации боевиков
В зоне ООС продолжают фиксировать провокации боевиков
Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
9 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Выборы в Беларуси: одному из кандидату в президенты пришлось сменить место жительства

Выборы в Беларуси: одному из кандидату в президенты пришлось сменить место жительства
07:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская из соображений безопасности была вынуждена покинуть свою квартиру в Минске и находится в окружении членов своего штаба. Об этом пишет Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-секретаря кандидата Анну Красулину.

"После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов. Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города", - говорится в сообщении.

Красулина также сообщила, что примерно с 15 часов субботы не выходит на связь представитель штаба Тихановской и её доверенное лицо Олег Моисеев, который был вызван на беседу в МВД.

Как известно,  высокая явка на досрочном голосовании, как неоднократно указывали независимые организации, которые следят за прозрачностью и честностью выборов, может быть одним из признаков фальсификации. В Беларуси перед выборами звучали призывы игнорировать досрочное голосование. ЦИК республики опубликовал специальное заявление, в котором назвал такие призывы незаконными.

В Минске задержали главу штаба соперницы Лукашенко, а после разъяснительной беседу отпустили

На пост президента Беларуси в очередной раз баллотируется Александр Лукашенко. Его основным соперником, которые прошли регистрацию кандидатов, считается Светлана Тихановская. Лукашенко руководит страной с 1994 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самый большой в Млечном Пути: астрономы обнаружили огромный ударный кратер
02 В Канаде обрушился в океан последний нетронутый ледник
03 "Желаем ему мурлыкающего выхода на пенсию": Главный мышелов британского МИД покидает свой пост
04 Новая напасть в Китае: от чумы умер еще один человек
05 Исследование: мужчинам опасно пить много чая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Twitter может купить TikTok: детали переговоров
Twitter может купить TikTok: детали переговоров
Подача воды в Крым: Шмыгаль назвал условия
Подача воды в Крым: Шмыгаль назвал условия
Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Toshiba официально заявила о своем уходе с рынка ноутбуков
Toshiba официально заявила о своем уходе с рынка ноутбуков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь