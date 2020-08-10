"Это не наша инициатива, это из-за границы": Лукашенко прокомментировал проблемы с интернетом

В Беларуси второй день подряд интернет работает с большими перебоями. Белорусский президент заявил, что это не инициатива власти, и якобы "отключают из-за границы".

Об этом сообщает государственное белорусское агенство БЕЛТА.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет это блокирование. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - заявил Лукашенко.

По словам президента, на Беларусь пытаются целенаправленно давить с разных сторон и "гибридно действуют по всем направлениям".

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не доступа к таким независимым СМИ, как Наша Ніва" (nn.by), Mediazona (zona.media), Afn.by, www.tut.by и онлайн-платформы для наблюдения за выборами "Зубр". Долгое время не работали социальные сети, YouTube, Viber, Telegram.

В Белтелеком заявили, что причиной проблем якобы стали DDoS-атаки на сайты государственных органов и "значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси".

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,23% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города.

Главная соперница на выборах Лукашенко Светлана Тихановская не верит в предварительные подсчеты голосования. Ее штаб забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

По всей стране прошли оппозиционные митинги. В протестах с правоохранителями пострадали митингующих и милицейские. Правоозащитники заявляют об одном погибшем.