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Штаб соперницы Лукашенко в Минске забаррикадировался

Штаб соперницы Лукашенко в Минске забаррикадировался
07:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске забаррикадировался. Об этом сообщает Sputnik Беларуси.

В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

В пресс-службе штаба заявили, что оппозиционные силы опасаются того, что правоохранительные органы начнут обвинять соперников Лукашенко в организации беспорядков в стране.

По словам Тихановской, она намерена в своей штаб-квартире "ждать официального объявления результатов выборов".

Напомним: после закрытия избирательных участков были обнародованы результаты национального экзитпола, которые свидетельствуют, что на выборах президента Беларуси победил Александр Лукашенко, за которого проголосовали 79,7% избирателей. Светлана Тихановськая получила 6,8% голосов.

Выборы в Беларуси: появились результаты экзит-пола

Как сообщалось, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Кандидатами на высший государственный пост были пять человек — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановського Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко, бессменно руководит страной с 1994 года.

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Выборы, Беларусь, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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