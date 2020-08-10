Штаб соперницы Лукашенко в Минске забаррикадировался

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске забаррикадировался. Об этом сообщает Sputnik Беларуси.

В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

В пресс-службе штаба заявили, что оппозиционные силы опасаются того, что правоохранительные органы начнут обвинять соперников Лукашенко в организации беспорядков в стране.

По словам Тихановской, она намерена в своей штаб-квартире "ждать официального объявления результатов выборов".

Напомним: после закрытия избирательных участков были обнародованы результаты национального экзитпола, которые свидетельствуют, что на выборах президента Беларуси победил Александр Лукашенко, за которого проголосовали 79,7% избирателей. Светлана Тихановськая получила 6,8% голосов.

Как сообщалось, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Кандидатами на высший государственный пост были пять человек — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановського Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко, бессменно руководит страной с 1994 года.