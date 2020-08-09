Беларусь: в Минске начались задержания демонстрантов, в ход пошли светошумовые гранаты (Видео)

Сообщается о столкновениях на пересечении проспектов Машерова и Победителей между протестующими и ОМОНом.
"Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Люди кричат: "Уходи!", "Наш дом — Беларусь!". Гул стоит по всему проспекту", - говорится в сообщении.
В Минске возле гостиницы "Планета" задерживают людей.
Очевидцы говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске используют светошумовые гранаты. По сообщениям СМИ, среди протестующих есть раненые.
В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61
— TUT.BY (@tutby) August 9, 2020
Столкновения протестующих с силовиками продолжаются.
Минск pic.twitter.com/ssikyvZxxu
— (@dmtaum) August 9, 2020
Срочно
Используют светошумовые гранаты #минск pic.twitter.com/tuhgngR0TJ
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020
Акции протеста проходят после окончания голосования на выборах президента Беларуси, на которых, по предварительным данным выигрывает Александр Лукашенко с 80% голосов.