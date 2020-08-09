Беларусь: в Минске начались задержания демонстрантов, в ход пошли светошумовые гранаты (Видео)

После закрытия избирательных участков в Беларуси начались массовые задержания людей. Демонстранты вступили в противостояние с ОМОНом. Об этом сообщает Telegram-канал Tut.by.

Сообщается о столкновениях на пересечении проспектов Машерова и Победителей между протестующими и ОМОНом.

"Как сообщают очевидцы, силовики выпрыгивают из автозаков и задерживают людей. Люди кричат: "Уходи!", "Наш дом — Беларусь!". Гул стоит по всему проспекту", - говорится в сообщении.

В Минске возле гостиницы "Планета" задерживают людей.

Очевидцы говорят, что в районе проспекта Победителей в Минске используют светошумовые гранаты. По сообщениям СМИ, среди протестующих есть раненые.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Столкновения протестующих с силовиками продолжаются.

Минск pic.twitter.com/ssikyvZxxu — (@dmtaum) August 9, 2020

Акции протеста проходят после окончания голосования на выборах президента Беларуси, на которых, по предварительным данным выигрывает Александр Лукашенко с 80% голосов.