Хотели сделать "сакральной жертвой": В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовилось покушение

В КГБ заявили, что выделили 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба.

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, ее хотели сделать "сакральной жертвой".

Об этом сообщает государственное белорусское агенство БЕЛТА.

Вакульчик заявил, что "из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской".

Перед этим, сказал главный кгбист, силовики якобы перехватили сообщение о необходимости сакральной жертвы. Отправитель, по словам Вакульчика, уже установлен и в ближайшее время будет задержан.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.

Главная соперница на выборах Лукашенко Светлана Тихановская не верит в предварительные подсчеты голосования. Ее штаб забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

По всей стране прошли оппозиционные митинги. В протестах с правоохранителями пострадали митингующих и милицейские. Правоозащитники заявляют об одном погибшем.

Кроме того, в Беларуси блокируют новостные каналы, есть перебои с интернетом.