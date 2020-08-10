Выборы в Беларуси: Тихановская подала жалобу в ЦИК

Светлана Тихановская требует признать недействительными результаты выборов.

Кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская подала официальную жалобу в Центризбирком страны с требованием признать недействительными результаты выборов.

Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси.

"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", - сказано в сообщении.

В штабе Тихановской сообщили, что она требует признать недействительными результаты выборов и настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.

Главная соперница на выборах Лукашенко Светлана Тихановская не верит в предварительные подсчеты голосования. Ее штаб забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

По всей стране прошли оппозиционные митинги. В протестах с правоохранителями пострадали митингующих и милицейские. Правоозащитники заявляют об одном погибшем.

Кроме того, в Беларуси блокируют новостные каналы, есть перебои с интернетом.