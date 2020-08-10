У Тихановской прокомментировали результаты голосования по данным ЦИК

Представители Светланы Тихановской заявили о неправдивости предварительных данных выборов в Беларуси.

Штаб главной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах не верит в правдивость предварительно озвученных итогов голосования.

Об этом рассказала пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина в комментарии "Интерфаксу".

"Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - отметила она.

У штаба есть точные данные по итогам голосования из 250 избирательных участках (всего их 6 тысяч). В 20 из них Тихановская одержала победу.

Напомним, ранее штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

Как сообщалось, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Следственным комитетом республики возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.