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У Тихановской прокомментировали результаты голосования по данным ЦИК

У Тихановской прокомментировали результаты голосования по данным ЦИК
11:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Представители Светланы Тихановской заявили о неправдивости предварительных данных выборов в Беларуси.

Штаб главной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах не верит в правдивость предварительно озвученных итогов голосования.

Об этом рассказала пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина в комментарии "Интерфаксу".

"Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - отметила она.

У штаба есть точные данные по итогам голосования из 250 избирательных участках (всего их 6 тысяч). В 20 из них Тихановская одержала победу.

Выборы в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление

Напомним, ранее штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

Как сообщалось, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Следственным комитетом республики возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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