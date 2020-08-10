Скачать
Понедельник, 10.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: правоохранители начали возбуждать уголовные дела
Протесты в Беларуси: правоохранители начали возбуждать уголовные дела
Выборы в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление
Выборы в Беларуси: Лукашенко сделал первое заявление
Возвращение легенды откладывается: Бой Майка Тайсона под угрозой переноса
Возвращение легенды откладывается: Бой Майка Тайсона под угрозой переноса
Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой
Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой

Президентские выборы в Беларуси: Путин поздравил Лукашенко с победой

Президентские выборы в Беларуси: Путин поздравил Лукашенко с победой
12:10 Сегодня Телеграф
Глава российского государства поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси.

Владимир Путин рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Александром Лукашенко.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ, передает пресс-служба Кремля.

Он добавил, что "это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси".

Ситуация в Беларуси: Зеленский просит отказа от уличного насилия

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране, прошедшие в ночь на 10 августа.

Как сообщалось, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Следственным комитетом республики возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Представители штаба Светланы Тихановской заявили о неправдивости предварительных данных выборов в Беларуси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Россия, Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: непобедимый супертяж Полайт Коффи избил соперника (Видео)
02 Выборы в Беларуси: появились результаты экзит-пола
03 Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)
04 Экс-вингер Шахтера оформил красивый дубль в Китае (Видео)
05 Шторм накрыл остров в Греции: уже пятеро погибших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Черное золото начало расти в цене
Черное золото начало расти в цене
Начало новой недели несет похолодание в Украину
Начало новой недели несет похолодание в Украину
В Украине продолжает падать прирост COVID-19 (Карта)
В Украине продолжает падать прирост COVID-19 (Карта)
10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь