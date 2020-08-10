Президентские выборы в Беларуси: Путин поздравил Лукашенко с победой

Глава российского государства поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Беларуси.

Владимир Путин рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Александром Лукашенко.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ, передает пресс-служба Кремля.

Он добавил, что "это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси".

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране, прошедшие в ночь на 10 августа.

Как сообщалось, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Следственным комитетом республики возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Представители штаба Светланы Тихановской заявили о неправдивости предварительных данных выборов в Беларуси.