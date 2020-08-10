Премьер Польши: Европа должна поддержать Беларусь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии с просьбой о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Европа должна солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе.

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в обращении к президентам ЕС и Еврокомиссии, передает издание RMF24.

Отмечается, что Моравецкий просит глав европейских организаций провести внеочередной чрезвычайный саммит по ситуации с протестами на фоне выборов в Беларуси.

"Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского Совета и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской Комиссии, о созыве внеочередного саммита Европейского Совета относительно событий в Беларуси", - рассказали в пресс-службе правительства.

Как сообщалось, после объявления результатов экзит-пола в Беларуси, согласно данным которых победу на президентских выборах в стране одержал Александр Лукашенко, на улицы вышли недовольные митингующие.

Вскоре действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране, прошедшие в ночь на 10 августа.

Следственным комитетом республики возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Представители штаба Светланы Тихановской заявили о неправдивости предварительных данных выборов в Беларуси.