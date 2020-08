Протесты в Минске: в ОМОН полетели коктейли Молотова (Видео)

Отмечается также, что в центр Минска пригнали военную технику.

Демонстранты начали сооружать баррикады.

Возле университета "Рига" ОМОН разогнал протестующих, а баррикады разрушил.

Intense footage from #belarus shows the force being used against protesters #minsk pic.twitter.com/NDo0yomVlr

— LH News (@LHBreaking) August 10, 2020