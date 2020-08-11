Протесты в Минске: в ОМОН полетели коктейли Молотова (Видео)

Силовики в Минске приступили к жестким разгонам протестующих. Демонстранты ответили им коктейлями Молотова и фейерверками.

Отмечается также, что в центр Минска пригнали военную технику.

Демонстранты начали сооружать баррикады.

У білоруських силовиків полетіли перші коктейлі Молотова pic.twitter.com/dgSLxAqFYT — hromadske (@HromadskeUA) August 10, 2020

Возле университета "Рига" ОМОН разогнал протестующих, а баррикады разрушил.

Intense footage from #belarus shows the force being used against protesters #minsk pic.twitter.com/NDo0yomVlr — LH News (@LHBreaking) August 10, 2020

Ранее, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель первого протестующего. Мужчина якобы собирался бросить в силовиков неизвестным взрывчатым устройством и подорвал себя.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.