Протесты в Минске: в ОМОН полетели коктейли Молотова (Видео)

Отмечается также, что в центр Минска пригнали военную технику.
Демонстранты начали сооружать баррикады.
У білоруських силовиків полетіли перші коктейлі Молотова pic.twitter.com/dgSLxAqFYT
— hromadske (@HromadskeUA) August 10, 2020
Возле университета "Рига" ОМОН разогнал протестующих, а баррикады разрушил.
Intense footage from #belarus shows the force being used against protesters #minsk pic.twitter.com/NDo0yomVlr
— LH News (@LHBreaking) August 10, 2020
#Minsk#Belarus #ЖивеБеларусь
Баррикады
Портал: NEXTA live pic.twitter.com/jM7ZQQfz7X
— Мандрагора (@_attaspark_) August 10, 2020
Ранее, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель первого протестующего. Мужчина якобы собирался бросить в силовиков неизвестным взрывчатым устройством и подорвал себя.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.
По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.