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Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)

Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
09:10 Сегодня Телеграф
После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже третий день. Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

  • Первые протестные акции начались в Беларуси сразу после объявления экзит-полов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская, которая накануне собирала многолюдные митинги, только около 7%. Протесты продолжались до поздней ночи и охватили не только столицу, но и другие города. Протестующие и силовики устраивали схватки, к митингующих применяли силу. Жители сообщали об отключении интернета и мобильной связи, не работали местные СМИ.
  • По данным МВД Беларуси, в стране были задержаны около 3 тысяч людей. Только по официальным данным, пострадали около 50 гражданских и 39 силовиков. 
  • Тихановская отказалась признавать предварительные результаты выборов. По ее словам, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов.

 

08:37 Тихановская выехала в Литву, она в безопасности, пишет премьер-министр страны Линкявичус.

08:04 Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал всех, кто борется за честные выборы: "После систематических репрессий в течение последних 26 лет при авторитарном режиме президента Лукашенко народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны".

07:54 Telegram-канал NEXTA, ставший рупором протестующих, публикует призыв к национальной забастовке с сегодняшнего дня.

Требования дублируют предвыборные обещания Тихановской:

  • признание Тихановской президентом;

  • освобождения политзаключенных;

  • проведение честных выборов.

02:46 На фоне проходящих в столице Беларуси протестов, компания Google запустила интерактивную карту, позволяющую следить за ситуацией в Минске.

01:26 Силовики в Минске приступили к жестким разгонам протестующих. Демонстранты ответили им коктейлями Молотова и фейерверками.

Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжились массовые акции протеста: люди вышли на улицы выразить негодование объявленными результатами президентских выборов и произволом силовиков.

Протесты в Беларуси 10.08.2020

Протесты в Беларуси 10.08.2020

Протесты в Беларуси 10.08.2020

Насилие милиции и, частично, военных, зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе.

По данным местного филиала Радио Свобода, в белорусской столице две основные горячие точки были около площади Бангалор, под супермаркетом "Рига", а также между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Баррикады "на Риге" разбирали минимум четыре раза: протестующие разбегались, затем возвращались и строили новые. Были задержания в центре города, в Каменной Горке, Уручье и на Минском маяке.

В протестующих стреляли пулями (преимущественно резиновыми), бросали светошумовые гранаты и разгоняли водометами. Силовики также стреляли в журналистов, хотя те были в жилетах "Пресса". Корреспондент ресурса "Наша ніва" Наталья Лубневская сломала ногу.

Протесты в Беларуси 10.08.2020

Протесты в Беларуси 10.08.2020

Протесты в Беларуси 10.08.2020

Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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