Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)

В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже третий день. Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.
08:37 Тихановская выехала в Литву, она в безопасности, пишет премьер-министр страны Линкявичус.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
08:04 Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал всех, кто борется за честные выборы: "После систематических репрессий в течение последних 26 лет при авторитарном режиме президента Лукашенко народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны".
07:54 Telegram-канал NEXTA, ставший рупором протестующих, публикует призыв к национальной забастовке с сегодняшнего дня.
Требования дублируют предвыборные обещания Тихановской:
признание Тихановской президентом;
освобождения политзаключенных;
проведение честных выборов.
02:46 На фоне проходящих в столице Беларуси протестов, компания Google запустила интерактивную карту, позволяющую следить за ситуацией в Минске.
01:26 Силовики в Минске приступили к жестким разгонам протестующих. Демонстранты ответили им коктейлями Молотова и фейерверками.
Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжились массовые акции протеста: люди вышли на улицы выразить негодование объявленными результатами президентских выборов и произволом силовиков.
Насилие милиции и, частично, военных, зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе.
По данным местного филиала Радио Свобода, в белорусской столице две основные горячие точки были около площади Бангалор, под супермаркетом "Рига", а также между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Баррикады "на Риге" разбирали минимум четыре раза: протестующие разбегались, затем возвращались и строили новые. Были задержания в центре города, в Каменной Горке, Уручье и на Минском маяке.
В протестующих стреляли пулями (преимущественно резиновыми), бросали светошумовые гранаты и разгоняли водометами. Силовики также стреляли в журналистов, хотя те были в жилетах "Пресса". Корреспондент ресурса "Наша ніва" Наталья Лубневская сломала ногу.
Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.