Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)

В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже третий день. Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

08:37 Тихановская выехала в Литву, она в безопасности, пишет премьер-министр страны Линкявичус.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020