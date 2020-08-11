Тихановская в безопасности, Литва предоставила ей жилье и охрану

Правительство Литвы предоставила кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской убежище.

Главной сопернице президента Беларуси Александра Лукашенко Светлане Тихановськой Литва предоставила жилье и охрану.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает "Литовский курьер".

"Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр.

По словам Линкявичюса, она приехала в Литву после давления со стороны властей Беларуси, а должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

"...у нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.

Также он отметил, что сам еще не общался с Тихановской, поэтому не знает ее планов.

"Она сама решит, что дальше ей делать, возможно, пообщается со СМИ, необходимо, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Линкявичюс.

По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье. Также ей предоставлена охрана.

"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Линкявичюс на вопрос, обеспечила ли Тихановскую жильем власть Литвы.

Кроме того, он рассказал, что вместе с Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже в Литве.