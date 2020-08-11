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У Тихановской прокомментировали ее просьбу "не выходить на улицы"

У Тихановской прокомментировали ее просьбу "не выходить на улицы"
17:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Штаб Тихановской считает, что такие заявления, которые сделала Тихановская во втором видеообращении, сложно делать не под давлением.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская до сих пор не вышла на связь со своими соратниками.

Об этом рассказала член штаба главной соперницы Лукашенко на выборах Мария Колесникова, передает издание TUT.by в Telegram-канале.

Также Колесникова прокомментировала недавно обнародованное видеообращения Тихановской. Она уверена, что на женщину была осуществлена моральная давка.

"Так и осталась той слабой женщиной": Тихановская записала видеообращение

По ее словам, когда Тихановская с адвокатом Максимом Знаком вошли в ЦИК республики, ее повели ко главе Комиссии Лидии Ермошиной. Вскоре, утверждает Колесникова, Лидия Ермошина покинула свой кабинет.

"И все три часа Светлана находилась в кабинете одна с двумя высокопоставленными чиновниками, представителями силовых структур... Спустя час после начала переговоров мы видели, как приходили люди, с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования... Результатом этого, как вы знаете, было видеообращение, которое недавно вышло. Все это время Светлана находилась наедине с этими двумя чиновниками, она была без связи со своим адвокатом", — заявила Колесникова.

На вопрос, записано ли второе видео под давлением, Колесникова ответила, что считает, что человек, который один три часа находится в кабинете с представителями силовых структур, прочтет любой текст.

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Напомним, кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты.

Вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

Перед этим в КГБ Беларуси заявили о возможном готовящемся покушении на Тихановскую.

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, ее хотели сделать "сакральной жертвой".

Кроме того известно, что Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Светлана Тихановская, Мария Колесникова.

Автор:

Телеграф
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