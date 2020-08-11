Штаб соперницы Лукашенко: Мы предлагаем начать диалог

Белорусская оппозиция призывает Александра Лукашенко мирно передать власть народу.

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил действующему руководству государства начать диалог по мирной передаче власти народу.

Об этом говорится в сообщении Телеграмм-канала штаба Светланы Тихановской.

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог по мирной передаче власти народу без насилия и потрясений. Штаб Тихановской", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - 9,90% голосов. Она не признает эти цифры и заявила о готовности к долговременным протестам по всей Беларуси.

В ночь на понедельник белорусские силовики задержали около 3 тысяч человек во время акций протеста, возникших после голосования на выборах президента.

В ночь на вторник протесты в Минске продолжились, силовики снова разогнали протестующих и зачистили район метро "Пушкинская".

Оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская оставила Беларусь и сейчас находится в Литве.