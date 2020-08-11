Протесты в Беларуси: в МВД заявили о двух тысячах задержанных

В МВД подтверждает применение спецсредств против демонстрантов и заявляют о пострадавших милицейских.

Белорусское МВД заявило, что задержаны более 2 тысяч человек, а для разгона участников акций применялись спецсредства. Также сообщается о нападении на сотрудников милиции.

Протесты были зафиксированы в ряде городов, наиболее массовые - в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - отметила Чемоданова. По ее словам, в Минске демонстранты запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, а водители умышленно блокировали движение. В Минске и Новополоцке силовики активно применяли спецсредства. Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - добавила Чемоданова.

Как сообщалось, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.

В стране начались массовые задержания, протесты переросли в столкновения с силовиками.

Оппозиция не признала победу Лукашенко. По словам Тихановской - главной конкурентки Лукашенко, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов. Вчера вечером протесты продолжились.

Вчера в МВД сообщили, что задержаны около 3 000 человек.