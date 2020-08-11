В Киеве ночью сгорела Tesla: СМИ сообщают, что она принадлежала Богдану

В ночь на 11 августа в Киеве подожгли автомобиль Tesla. Огнем повреждены еще два автомобиля. По данным СМИ, Tesla, которую подожгли, принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Происшествие произошло около 03:00 ночи на ул. Юности в Днепровском районе. По факту поджога начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению столичной полиции, огнем повреждены три транспортных средства - Tesla и две припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", которые "принадлежат местным жителям".

"Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы", - информируют в полиции.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным издания Obozrevatel, Tesla, которую подожгли, принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

По информации издания, на крышу Tesla поставили сумку с неизвестным содержимым. Она и стала источником возгорания.

Ранее СМИ писали, что электрический кроссовер Tesla Model X Андрей Богдан купил еще в 2016 году. Этот автомобиль стал известным, поскольку президент Владимир Зеленский занимал у Богдана электромобиль для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

Как сообщалось, 3 августа в центре Киева мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджог его. Полиция задержала злоумышленника, никто не пострадал.