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Столкновения и протесты в Беларуси: задержаны около 3 000 человек

Столкновения и протесты в Беларуси: задержаны около 3 000 человек
15:00 Сегодня Телеграф
В МВД Беларуси назвали число пострадавших на митингах в день выборов. Информацию о погибшем не подтверждают.

Силовики Беларуси во время протестов в день президентских выборов задержали около 3 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел страны Ольга Чемоданова, передает государственное белорусское агенство БЕЛТА.

"В ночь с 9 по 10 августа в стране было зафиксировано очаговые собрания граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух - в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них сейчас госпитализированы", - рассказала Чемоданова.

Кроме того,  Чемоданова сообщила, что в результате столкновений более 50 граждан пострадали, 39 сотрудников милиции госпитализированы. Информацию о погибшем во время протестов в Министерстве внутренних дел Беларуси опровергли. 

Протесты в Беларуси: что происходит в стране (обновляется)

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,23% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города.

Главная соперница на выборах Лукашенко Светлана Тихановская не верит в предварительные подсчеты голосования. Ее штаб забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

По всей стране прошли оппозиционные митинги. В протестах с правоохранителями пострадали митингующих и милицейские. Правоозащитники заявляют об одном погибшем.  

Кроме того, в Беларуси блокируют новостные каналы, есть перебои с интернетом. 

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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