Репрессии в Беларуси: Евросоюз готовит немедленное заявление

Европа не будет стоять в стороне репрессий и арестов, которые прямо сейчас происходят в Беларуси, и активно готовит свой ответ.

Об этом заявил глава Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мы осуществляем внимательное отслеживание событий и работаем над ответом ЕС и заявлением 27 стран в рамках Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop.

Belarusian people have right to democracy and free and fair elections.

Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 11, 2020