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Репрессии в Беларуси: Евросоюз готовит немедленное заявление

Репрессии в Беларуси: Евросоюз готовит немедленное заявление
14:15 Сегодня Телеграф
В Европейском Союзе готовят ответ на репрессии и аресты в Беларуси, начавшиеся в ночь с 9 на 10 августа после голосования на президентских выборах.

Европа не будет стоять в стороне репрессий и арестов, которые прямо сейчас происходят в Беларуси, и активно готовит свой ответ.

Об этом заявил глава Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мы осуществляем внимательное отслеживание событий и работаем над ответом ЕС и заявлением 27 стран в рамках Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел", - написал Боррель в своем Twitter-аккаунте.

Он требует демократии в стране и требует прекратить насилие в отношении протестующих белорусов.

"У белорусов есть полное право на демократию и свободные выборы", - подытожил он.

Напомним, министр иностранных дел страны Томаш Петршичек заявил, что заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о причастности Чехии к протестам в Минске не соответствуют действительности.

В Беларуси протестующие анонсировали масштабную забастовку

Как известно, в Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже третий день. Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

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ЕС, Беларусь, Протесты.

Автор:

Телеграф
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