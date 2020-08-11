В Беларуси протестующие анонсировали масштабную забастовку

В Беларуси запланирована крупная забастовка, которую инициировали участники акций протеста.

Призыв к общенациональной забастовке в Беларуси появился в Telegram-канале NEXTA, в котором освещаются протестные акции.

В обращении, опубликованном в канале, подчеркивается, что забастовка - законный и прописанный в Конституции Беларуси вид протеста.

NEXTA призывает белорусов не выходить сегодня, 11 августа, на работу. Требования забастовки:

признание Светланы Тихановской новым президентом Республки Беларусь;

освобождение всех политических заключенных;

проведение новых честных выборов.

Также канал призывает белорусов рассказывать о начале общенациональной забастовки родственникам, друзьям и коллегам, расклеивать листовки о забастовке на предприятиях, в подъездах, на остановках и в других общественных местах.

Листовка, которую предлагается распространять сторонникам, опубликована в сообщении:

Напомним, накануне забастовку объявили работники Белорусского металлургического завода.

Что было ранее:

После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.

В стране начались массовые задержания, протесты переросли в столкновения с силовиками.

Оппозиция не признала победу Лукашенко. По словам Тихановской - главной конкурентки Лукашенко, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов. Вчера вечером протесты продолжились.