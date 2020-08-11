Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Беларуси протестующие анонсировали масштабную забастовку

В Беларуси протестующие анонсировали масштабную забастовку
10:31 Сегодня Телеграф
В Беларуси запланирована крупная забастовка, которую инициировали участники акций протеста.

Призыв к общенациональной забастовке в Беларуси появился в Telegram-канале NEXTA, в котором освещаются протестные акции.

В обращении, опубликованном в канале, подчеркивается, что забастовка - законный и прописанный в Конституции Беларуси вид протеста.

NEXTA призывает белорусов не выходить сегодня, 11 августа, на работу. Требования забастовки:

  • признание Светланы Тихановской новым президентом Республки Беларусь;

  • освобождение всех политических заключенных;

  • проведение новых честных выборов.

Третий день протестов: что происходит в Беларуси (обновляется)

Также канал призывает белорусов рассказывать о начале общенациональной забастовки родственникам, друзьям и коллегам, расклеивать листовки о забастовке на предприятиях, в подъездах, на остановках и в других общественных местах.

Листовка, которую предлагается распространять сторонникам, опубликована в сообщении:

Напомним, накануне забастовку объявили работники Белорусского металлургического завода.

Что было ранее:

После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.

В стране начались массовые задержания, протесты переросли в столкновения с силовиками. 

Оппозиция не признала победу Лукашенко. По словам Тихановской - главной конкурентки Лукашенко, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов. Вчера вечером протесты продолжились. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
02 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ
04 Уязвимость в Xiaomi: сканер отпечатков пальцев использовали, как камеру
05 Протесты в Минске: в ОМОН полетели коктейли Молотова (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ
Украина ответила Ирану по поводу компенсации за сбитый самолет МАУ
Пандемия COVID-19: сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса
Сколько в мире человек уже вылечились от коронавируса
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Обновили &quot;Погоду&quot; и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11
Обновили "Погоду" и улучшили темный режим: OnePlus выпустила HydrogenOS 11
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь