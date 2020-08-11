В Беларуси протестующие анонсировали масштабную забастовку

Призыв к общенациональной забастовке в Беларуси появился в Telegram-канале NEXTA, в котором освещаются протестные акции.
В обращении, опубликованном в канале, подчеркивается, что забастовка - законный и прописанный в Конституции Беларуси вид протеста.
NEXTA призывает белорусов не выходить сегодня, 11 августа, на работу. Требования забастовки:
признание Светланы Тихановской новым президентом Республки Беларусь;
освобождение всех политических заключенных;
проведение новых честных выборов.
Также канал призывает белорусов рассказывать о начале общенациональной забастовки родственникам, друзьям и коллегам, расклеивать листовки о забастовке на предприятиях, в подъездах, на остановках и в других общественных местах.
Листовка, которую предлагается распространять сторонникам, опубликована в сообщении:
Напомним, накануне забастовку объявили работники Белорусского металлургического завода.
Что было ранее:
После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны.
В стране начались массовые задержания, протесты переросли в столкновения с силовиками.
Оппозиция не признала победу Лукашенко. По словам Тихановской - главной конкурентки Лукашенко, по данным с участков, "где не было фальсификаций", она набрала около 70-80% голосов. Вчера вечером протесты продолжились.