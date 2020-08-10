Чехия ответила на обвинения Лукашенко о "кукловодах"

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Министр иностранных дел страны Томаш Петршичек заявил, что Чехия на самом деле давно поддерживает белорусское гражданское общество, однако решительно отверг заявление о том, что Чехия имеет отношение к организации протестов в Беларуси. По словам Петршичека, президент Александр Лукашенко не предоставил никаких доказательств того, что правительство Чехии имеет хоть что-то общее с таким обвинением.
Лукашенко обвинил "марионеток" из ряда западных стран, в частности, Чехии, Польши и Великобритании, которые, по его словам, извне организовали беспорядки в Беларуси. "Одна из линий кукловодов - Чехия", - заявил действующий президент республики, добавив, что протестами руководили по телефону из Праги.
"Мы не считаем президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни демократическими", - написал в Twitter Томаш Петршичек.
МИД назвал "неприемлемым" задержание большого количества людей накануне дня голосования и применение репрессивных сил против граждан, протестующих против результатов выборов. В дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на невозможности игнорировать "беспрецедентный интерес", который белорусское общество проявило к этим выборам, и решительный призыв общественности к действительно свободным выборам. Также в МИД подчеркнули, что полностью уважают независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время "при любых обстоятельствах будут поддерживать свободу слова и собраний и равноправную политическую конкуренцию".
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.
По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.
Главная соперница на выборах Лукашенко Светлана Тихановская не верит в предварительные подсчеты голосования. Ее штаб забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.
По всей стране прошли оппозиционные митинги. В протестах с правоохранителями пострадали митингующих и милицейские. Правоозащитники заявляют об одном погибшем.
Кроме того, в Беларуси блокируют новостные каналы, есть перебои с интернетом.