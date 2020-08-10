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Чехия ответила на обвинения Лукашенко о "кукловодах"

Чехия ответила на обвинения Лукашенко о "кукловодах"
20:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о причастности Чехии к протестам в Минске не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Министр иностранных дел страны Томаш Петршичек заявил, что Чехия на самом деле давно поддерживает белорусское гражданское общество, однако решительно отверг заявление о том, что Чехия имеет отношение к организации протестов в Беларуси. По словам Петршичека, президент Александр Лукашенко не предоставил никаких доказательств того, что правительство Чехии имеет хоть что-то общее с таким обвинением.

Лукашенко обвинил "марионеток" из ряда западных стран, в частности, Чехии, Польши и Великобритании, которые, по его словам, извне организовали беспорядки в Беларуси. "Одна из линий кукловодов - Чехия", - заявил действующий президент республики, добавив, что протестами руководили по телефону из Праги.

"Мы не считаем президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни демократическими", - написал в Twitter Томаш Петршичек.

МИД назвал "неприемлемым" задержание большого количества людей накануне дня голосования и применение репрессивных сил против граждан, протестующих против результатов выборов. В дипломатическом ведомстве акцентировали внимание на невозможности игнорировать "беспрецедентный интерес", который белорусское общество проявило к этим выборам, и решительный призыв общественности к действительно свободным выборам. Также в МИД подчеркнули, что полностью уважают независимость и суверенитет Беларуси, но в то же время "при любых обстоятельствах будут поддерживать свободу слова и собраний и равноправную политическую конкуренцию".

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.

Главная соперница на выборах Лукашенко Светлана Тихановская не верит в предварительные подсчеты голосования. Ее штаб забаррикадировался до оглашения результатов выборов. В здании штаба заперли двери и окна из-за опасений задержаний.

По всей стране прошли оппозиционные митинги. В протестах с правоохранителями пострадали митингующих и милицейские. Правоозащитники заявляют об одном погибшем.  

Кроме того, в Беларуси блокируют новостные каналы, есть перебои с интернетом.

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Чехия, Интернет, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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