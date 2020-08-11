Тихановская записала второе видеообращение и призвала не выходить на протесты

Тихановская просит своих сограждан не выходить на акции протеста. Она записала соответствующее видео обращение, при этом текст она читает с листочка.

Кандидат в президенты Беларуси и главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты.

В видеоролике женщина зачитывает текст, в котором призывает не противостоять милиции.

"Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", - сказала Тихановская.

Она также поблагодарила соотечественников, которые поддержали ее на выборах и призвала их беречь себя и своих близких.

Напомним, ранее Тихановская уже записала видеообращение, в котором заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно.

Как сообщалось, вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

Перед этим в КГБ Беларуси заявили о возможном готовящемся покушении на Тихановскую.

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, ее хотели сделать "сакральной жертвой".

Кроме того известно, что Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.