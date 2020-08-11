"Так и осталась той слабой женщиной": Тихановская записала видеообращение

Главная оппозиционерка Беларуси Светлана Тихановская записал видеообращение и заявила, что "приняла очень тяжелое для себя решение".

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видеообращение. Она заявила, что решение покинуть страну приняла самостоятельно.

Об этом Тихановская заявила в своем видеообращении.

Тихановская заявила, что так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно", - сказала она.

По ее словам, она была готова к тому, что многие ее не поймут и осудят.

"Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - добавила она.

Как сообщалось, вечером 10 августа штаб Тихановской сообщил, что она исчезла после визита в ЦИК Беларуси. Только спустя несколько часов она вышла на связь.

Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

Перед этим в КГБ Беларуси заявили о возможном готовящемся покушении на Тихановскую.

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую готовилось покушение, ее хотели сделать "сакральной жертвой".

Кроме того известно, что Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста, ее штаб считает, что появление на публике может вызвать провокации.