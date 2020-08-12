Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)

После президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

В Беларуси вечером во вторник продолжились активные протесты против фальсификации результатов выборов президента. Ранее в ЦИК республики заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко.

Вчера вечером на улицы Минска и других городов традиционно вышли тысячи людей. С другой стороны против них выступают бойцы ОМОН и других силовых подразделений. При попытке установки баррикад во вторник в Минске произошли новые стычки, а в Гродно от действий правоохранителей серьезно пострадал малолетний ребенок. На фоне масштабных протестов в белорусском МИД заявили о готовности к диалогу с иностранными партнерами.

Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.

08:25 NEXTA вновь призывает белорусов бастовать против режима Лукашенко.

08:22 Государственное информагентство БЕЛТА пишет, что задержаны координаторы протестов. Один из них якобы руководил акцией с 17 этажа гостиницы Беларусь и имел троих помощников на улице.

08:22 Ведущий новостей на госканале БТ Сергей Казлович подал в отставку, также поступила телеведущая СТВ Татьяна Бородкина.

06:37 В ночь на 12 августа в Гродно, где проходили массовые протесты, бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, в котором находилось трое человек. Травмирована 5-летняя девочка.

1:32 В микрорайоне Серебрянка в Минске, который стал одним из центров проходящих в ночью акций протеста, демонстранты пытаются строить баррикады.

Протесты в Беларуси: хронология событий