Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)

В Беларуси вечером во вторник продолжились активные протесты против фальсификации результатов выборов президента. Ранее в ЦИК республики заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко.
Вчера вечером на улицы Минска и других городов традиционно вышли тысячи людей. С другой стороны против них выступают бойцы ОМОН и других силовых подразделений. При попытке установки баррикад во вторник в Минске произошли новые стычки, а в Гродно от действий правоохранителей серьезно пострадал малолетний ребенок. На фоне масштабных протестов в белорусском МИД заявили о готовности к диалогу с иностранными партнерами.
Подробнее о том, что происходит в стране читайте в материале Телеграфа.
08:25 NEXTA вновь призывает белорусов бастовать против режима Лукашенко.
08:22 Государственное информагентство БЕЛТА пишет, что задержаны координаторы протестов. Один из них якобы руководил акцией с 17 этажа гостиницы Беларусь и имел троих помощников на улице.
08:22 Ведущий новостей на госканале БТ Сергей Казлович подал в отставку, также поступила телеведущая СТВ Татьяна Бородкина.
06:37 В ночь на 12 августа в Гродно, где проходили массовые протесты, бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, в котором находилось трое человек. Травмирована 5-летняя девочка.
1:32 В микрорайоне Серебрянка в Минске, который стал одним из центров проходящих в ночью акций протеста, демонстранты пытаются строить баррикады.
Протесты в Беларуси: хронология событий
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.
Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.