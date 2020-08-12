Акции протеста в Беларуси: в Минске задержали двух волонтеров из Украины

В столице Беларуси, Минске были задержаны двое журналистов - Константина Реутского и Евгения Васильева. Об этом сообщили в ОО "Белоруской асоциации журналистов".

"Новые задержания журналистов в Минске.

В районе Площади Победы задержаны журналисты Константин Реутский и Евгений Васильев.

Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - сказано в сообщении.

Также в "Восток SOS" рассказали, что Реутский и Васильев являются волонтерами данной организации.

Отвечая на вопрос, действительно ли волонтеров "Восток SOS" Константина Реутского и Евгения Васильева задержали в Минске, в организации сообщили, что: "Константин Реутский и Евгений Васильев из "Восток SOS". Но по факту задержания пока ничего не могу сказать", - добавили в организации.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

В Беларуси учасников уличных акций протеста в ночь с 11 на 12 августа полиция задержала более 6 000 человек. Об этом в своем телеграме сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.