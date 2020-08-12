Протесты в Беларуси: за три дня задержали почти 6000 протестующих

Таким образом, всего после акций 9-11 августа в Беларуси задержали около 6 тыс человек.
Сообщается, что "в ночь с 11 на 12 августа в стране были зафиксированы очаги собраний граждан в 25 населенных пунктах".
В Минске и других крупных городах некоторые протестующие перекрывали движение и оказали сопротивление сотрудникам милиции.
Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.