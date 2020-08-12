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Сегодня в Минске девушки выстроились в живую цепь с цветами: фото и видео

Сегодня в Минске девушки выстроились в живую цепь с цветами: фото и видео
13:07 Сегодня Телеграф Фото: TUT.BY
В Минске 250 белорусских женщин в белой одежде и с цветами выстроились в живую цепь - устроили молчаливый пикет, протестуя против насилия силовиков.

Как сообщает издание TUT.BY, в Минске в районе Комаровского рынка сотни девушек встали в длинную цепь. В руках они держали цветы, и делились ними с прохожими. Преимущественно все одеты в одежду белого цвета. Проезжающие мимо автомобили сигналили, поддерживая участниц пикета.

"Среди них - фрилансеры, айтишники, дизайнеры, журналисты, учителя. Их активно приветствуют автомобилисты", - говорится в сообщении.

"Мы за мирный протест. В предыдущие дни мы старались помогать людям, поддерживать и сопереживать тем, кто выходит на протесты, оставляли в подъездах еду и медикаменты", - сказала одна из участниц.

Вскоре появились милиционеры и в рупор попросили разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали им "Позор!" и бросали цветы.

Протестующие возложили цветы вдоль дороги и стали расходиться, закинув руки за голову. В итоге на тротуаре появилась линия из цветов. Позже к Комаровке подъехал синий автомобиль ОМОНа. На данный момент большинство участников акции ушли.

Акция протеста против насилия в Минске

Акция протеста против насилия в Минске

Акция протеста против насилия в Минске

Акция протеста против насилия в Минске

Как сообщалось, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью. В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ.

Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "Что происходит в Беларуси: хроника событий".

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Митинг, Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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