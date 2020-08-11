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Протесты в Минске можно отслеживать онлайн: Google запустил интерактивную карту

Протесты в Минске можно отслеживать онлайн: Google запустил интерактивную карту
Обновлено 02:46 Сегодня Телеграф
На фоне проходящих в столице Беларуси протестов, компания Google запустила интерактивную карту, позволяющую следить за ситуацией в Минске.

На карте отмечены пункты помощи, закрытые для входа станции метро, места перекрытия улиц, а также скопления силовиков и их техники. 

Карта доступна по ссылке

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Ранее, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель первого протестующего. Мужчина якобы собирался бросить в силовиков неизвестным взрывчатым устройством и подорвал себя.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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