Протесты в Беларуси: Telegram запустил инструменты противодействия цензуре

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что популярный мессенджер запустил инструменты для противодействия цензуре на фоне вспыхнувших протестов в Беларуси.

"Мы сделали доступными наши инструменты антицензуры в Беларуси, так что Telegram останется доступным для большинства пользователей. Однако соединение по-прежнему очень нестабильно, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается", - написал он.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Напомним, силовики в Минске приступили к жестким разгонам протестующих. Демонстранты ответили им коктейлями Молотова и фейерверками.

Ранее, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель первого протестующего. Мужчина якобы собирался бросить в силовиков неизвестным взрывчатым устройством и подорвал себя.

Главы министерств иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) сделали совместное заявление в связи с ситуацией в Беларуси.