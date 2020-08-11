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Протесты в Беларуси: Telegram запустил инструменты противодействия цензуре

Протесты в Беларуси: Telegram запустил инструменты противодействия цензуре
Обновлено 02:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что популярный мессенджер запустил инструменты для противодействия цензуре на фоне вспыхнувших протестов в Беларуси.

"Мы сделали доступными наши инструменты антицензуры в Беларуси, так что Telegram останется доступным для большинства пользователей. Однако соединение по-прежнему очень нестабильно, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается", - написал он. 

Напомним, силовики в Минске приступили к жестким разгонам протестующих. Демонстранты ответили им коктейлями Молотова и фейерверками.

Ранее, Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило гибель первого протестующего. Мужчина якобы собирался бросить в силовиков неизвестным взрывчатым устройством и подорвал себя.

Главы министерств иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) сделали совместное заявление в связи с ситуацией в Беларуси.

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Беларусь, Протесты, Telegram.

Автор:

Телеграф
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