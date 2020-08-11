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Протесты в Беларуси: главы МИД Украины, Польши и Литвы выступили с совместным заявлением

Протесты в Беларуси: главы МИД Украины, Польши и Литвы выступили с совместным заявлением
Обновлено 00:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Главы министерств иностранных дел Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) сделали совместное заявление в связи с ситуацией в Беларуси. Обращение обнародовано на сайте МИД Украины.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", - сказано в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств убеждены, что текущую ситуацию можно решить лишь путем открытого диалога и они готовы оказать любую помощь в содействии этому процессу.

"Благополучие и процветание Беларуси и ее народа важны для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для совместного и стабильного будущего", - заявили главы МИД.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. За главный пост страны боролись 5 кандидатов.

По официальным результатам ЦИК Беларуси победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. По предварительным подсчетам он набрал 80,08% голосов. Александр Лукашенко бессменно управляет страной с 1994 города. Светлана Тихановская набрала 10,09%.

Что происходит в Беларуси: хроника событий (обновляется)

Однако, оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом победу одержала Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. Сообщается о тысячах задержанных. 

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Украина, Польша, Беларусь, Литва.

Автор:

Телеграф
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