Протесты в Минске: Брюссель просит прекратить насилие

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что насилие над демонстрантами в Беларуси не является решением ситуации с протестами после выборов президента страны.

Властям Беларуси нужно немедленно прекратить насилие над протестующими в стране, потому что "это не является ответом".

Такое мнение выразил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Violence against protesters is not the answer #Belarus Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld. — Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020

Он также подчеркнул, что свобода слова, свобода собраний и базовые права человека должны быть сохранены в Беларуси.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии с просьбой о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

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