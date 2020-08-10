Протесты в Минске: Брюссель просит прекратить насилие

Властям Беларуси нужно немедленно прекратить насилие над протестующими в стране, потому что "это не является ответом".
Такое мнение выразил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Violence against protesters is not the answer #Belarus
Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.
— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020
Он также подчеркнул, что свобода слова, свобода собраний и базовые права человека должны быть сохранены в Беларуси.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии с просьбой о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
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