Протесты в Минске: Брюссель просит прекратить насилие

Властям Беларуси нужно немедленно прекратить насилие над протестующими в стране, потому что "это не является ответом".

Такое мнение выразил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Violence against protesters is not the answer #Belarus

Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020