"Мы видим кукловодов": Лукашенко заявил, что за беспорядками в Минске стоят люди из России, Украины, Польши, Чехии

Глава белорусского государства уверен, что к управлению беспорядками в республике причастны люди из России, Украины, Польши, Чехии.

Повлиять на ситуацию с выборами в Беларуси пытаются люди из-за рубежа.

Такое мнение выразил Александр Лукашенко. Президента Беларуси цитирует госагентство БелТА.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят", - сказал Лукашенко.

"В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил он.

Кроме того, Лукашенко готовит ответ на происходящее на улицах Минска.

"Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заявил он.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии с просьбой о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

В свою очередь президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что насилие над демонстрантами в Беларуси не является решением ситуации с протестами после выборов президента страны.

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